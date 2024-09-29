بزشكيان: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

واضاف الرئيس بزشكيان وهوي يتحدث في اجتماع لمجلس الوزراء رغم أنه من الضروري الرد الحازم على هؤلاء الجبناء المجرمين، بيد أن التجربة التاريخية اثبتت أن النهضات التحررية لن تزول مع اغتيال شخصياتها، بل أن عشرات الاشخاص جاهزون لرفع راية مكافحة الظلم والدعوة للعدالة.

وجدد التعازي باستشهاد المجاهد الكبير السيد حسن نصر الله والتنديد بقوة بهذه الجريمة التي اجترحها الكيان الصهيوني السفاح وقال ان هكذا جريمة، برهنت مرة أخرى أن الكيان المجرم، لا يتقيد باي من المبادئ والمواثيق الدولية. ان مزاعم قادة امريكا والدول الاوروبية الذين كانوا يعدون بوقف لاطلاق النار ازاء عدم الرد الايراني على اغتيال الشهيد اسماعيل هنية، كانت كاذبة تماما، وان اعطاء الفرصة لهكذا مجرمين، يجعلهم اكثر تجرؤ على ارتكاب المزيد من الجرائم.

واضاف اني ارى ثانية أنه لا يجب ترك المناضلين والمجاهدين اللبنانيين لوحدهم في هذا القتال وعدم السماح لهذا الكيان السفاح للاعتداء على بلدان محور المقاومة الواحد تلو الاخر وقتل النساء والاطفال الابرياء.

واكد رئيس الجمهورية المسؤولية الجسيمة التي تتحملها البلدان العربية والاسلامية في مواجهة همجية الكيان الصهيوني في المنطقة قائلا ان البلدان الاسلامية لا يجب ان تبدي عدم اكتراث ازاء جرائم هذا الكيان، لانه ثبت لجميع شعوب العالم من المجرم الرئيسي ومسبب الحرب والتدهور الامني وقتل الناس في العالم.

وانتقد بزشكيان، ازدواجية المعايير التي ينتهجها الاعلام الغربية ازاء الارهاب السافر والصارخ للكيان الصهيوني قائلا ان وسائل الاعلام التي تضخم ادنى حدث في ايران، لاثارة التهم ضد بلادنا، كيف تغمض أعينها على هذا الكم الهائل من الاجرام وتتغافل عنها؟

واكد بزشكيان ان هكذا امر، غير مقبول البتة.

واكد استعداد وزارة الصحة وجميع اجهزة الاسعاف في الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة وتقديم الاسعاف للمصابين اللبنانيين الذين اصيبوا جراء الغارات الاخيرة للكيان الصهيوني.

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