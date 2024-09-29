مجلس الشورى الإسلامي يعقد جلسة مغلقة حول قضايا المنطقة والأحداث في لبنان

وقال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي "علي رضا سليمي"، عن الجلسة المغلقة للمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد: هذه الجلسة تعقد عقب استشهاد السيد حسن نصر الله، وسيتم خلالها بحث أبعاد هذه القضية من زوايا مختلفة.

وزف حزب الله لبنان أمينه العام؛ معلنا في بيان رسمي، أمس السبت، أن سماحة السيد حسن نصرالله التحق برفاقه الشهداء.

وجاء في البيان، لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.

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