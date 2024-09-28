في بيان لسماحته باستشهاد الامين العام لحزب الله؛ قائد الثورة يؤكد على استمرار نهج ومدرسة سيد المقاومة

وفيما يلي نص البيان الصادر عن سماحة قائد الثورة باستشهاد السيد حسن نصر الله :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

انا للّه و انا الیه راجعون

ايها الشعب الايراني العزيز

يا امة الاسلام العظمى

ان المجاهد الكبير، حامل راية المقاومة في المنطقة، رجل الدين الفاضل، والقائد السياسي الواعي، سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، ارتقى شهيدا خلال الاحداث التي طالت لبنان ليلة امس، وذهب الى جوار الملكوت الاعلى؛ وقد نال سيد المقاومة العزيز ثوابه لقاء جهاده طوال عشرات السنين، في سبيل الله وتحمّله اعباء هذا النضال المقدس.

ان السيد نصر الله ارتقى شهيدا وهو يخطط للدفاع عن اهالي الضاحية الجنوبية العزّل ومنازلهم المدمرة وفلذات اكبادهم المقطعة اربا اربا؛ كما دافع طوال عقود من الزمن عن الشعب الفلسطيني المضطهد ومنازلهم وقراهم المغتصبة؛ ان مرتبة الشهادة هي المكافئة التي تليق بهذا الكم من التضحيات.

لقد فقد العالم الاسلامي شخصية سامية، وجبهة المقاومة حامل راية عظيم، وحزب الله لبنان قائدا قلّ نظيره، لكن بركات تدابيره وجهاده المتواصل على مدى العقود الماضية لن تزول ابدا؛ وان الركيزة التي وضعها الشهيد نصر الله في لبنان وتوجيهاته لسائر مناطق المقاومة، اذ لا تزول بفقده، وانما ستزداد اقتدارا ببركة دمه الطاهر ودماء سائر شهداء هذا الحادث.

ان صولات جبهة المقاومة ستكون بفضل الباري عز وجل، اكثر سحقا على جسد الكيان الصهيوني الهزيل والمتهالك؛ هذا الكيان البغيض لم يحقق اي انتصار عبر الحادث الاخير.

ان سيد المقاومة لم يكن شخصا واحدا بل كان نهجا ومدرسة سيتواصلان الى الابد؛ وكما ان دمّ السيد عباس الموسوي لم يبق على الارض، كذلك دم الشهيد السيد حسن نصر الله لن يبقى.

انني اهنّئ واعزّي عقيلة سيد المقاومة العزيز التي قدمت في وقت سابق ابنها "الشهيد السيد هادي" في سبيل الله، واعزي ابناءه الاعزاء وعائلات الشهداء الذين ارتقوا في هذا الحادث، واحاد المنتسبين الى حزب الله والشعب اللبناني الابي والعزيز، وجميع المقاومين والامة الاسلامية، باستشهاد السيد نصر الله العظيم ورفاقه الشهداء، كما اعلن الحداد العام في ايران الاسلامية لفترة 5 ايام؛ سائلا الباري عز وجل ان يحشره مع اوليائه.

والسلام علی عبادالله الصالحین /السید علی الخامنئي

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