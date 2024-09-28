الرئيس الإيراني: العدوان على لبنان يكشف طبيعة إرهاب "الدولة" الذي يمارسه كيان الاحتلال
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اوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الهجمات التي ارتكبها النظام الصهيوني اليوم في ضاحية بيروت تشكل جريمة حرب فاضحة، وتكشف مرة أخرى عن طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا النظام".
وقال الرئيس الإيراني: "هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني"، مؤكدا ان "الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني".
واضاف الرئيس الإيراني: "الحكومة الإيرانية تتابع الجريمة الصهيونية في بيروت وستكون مع الشعب اللبناني ومحور المقاومة".
وأشار الرئيس الإيراني الى: "الهجوم الذي شنه النظام الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة حرب واضحة".
وتابع: "جريمة الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية تؤكد أنه أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم".
وأشار الرئيس الإيراني الى: "الهجوم الذي شنه النظام الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة حرب واضحة".
وتابع: "جريمة الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية تؤكد أنه أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم".