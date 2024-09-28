الرئيس الإيراني: العدوان على لبنان يكشف طبيعة إرهاب "الدولة" الذي يمارسه كيان الاحتلال

وقال الرئيس الإيراني: "هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني"، مؤكدا ان "الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب بنان والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني".

واضاف الرئيس الإيراني: "الحكومة الإيرانية تتابع الجريمة الصهيونية في بيروت وستكون مع لشعب اللبناني ومحور المقاومة".



وأشار لرئيس الإيراني الى: "الهجوم لذي شنه النظام الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة حرب واضحة".



وتابع: "جريمة الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية تؤكد أنه أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم".

endNewsMessage1