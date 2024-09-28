عراقجي: إيران ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة بكافة الوسائل
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اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ"التواطؤ" في "الجرائم" الإسرائيلية في غزة ولبنان، مشيرة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه للدولة العبرية
واوضح عراقجي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بانه "رغم ضرورة تحميل المسؤولية للنظام الإسرائيلي على الفظائع التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان، إلا أنه لا يمكن تجاهل التواطؤ الأميركي في هذه الجرائم".
وشدد على ان طهران ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة بكافة الوسائل.