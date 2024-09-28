عراقجي: إيران ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة بكافة الوسائل

واوضح عراقجي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بانه "رغم ضرورة تحميل المسؤولية للنظام الإسرائيلي على الفظائع التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان، إلا أنه لا يمكن تجاهل التواطؤ الأميركي في هذه الجرائم".

وشدد على ان طهران ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة بكافة الوسائل.

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