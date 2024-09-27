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سياسة ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ٢٢:٠١:٥٩

سفارة إيران في بيروت: الضربة الإسرائيلية تصعيد خطير يغير قواعد اللعبة

قالت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم الجمعة إن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة “وسيجلب لمرتكبه العقوبة المناسبة”.