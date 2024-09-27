سفارة إيران في بيروت: الضربة الإسرائيلية تصعيد خطير يغير قواعد اللعبة
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قالت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم الجمعة إن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة “وسيجلب لمرتكبه العقوبة المناسبة”.
وقالت السفارة في منشور على منصة إكس إن “هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب والتأديب”، في إشارة إلى إسرائيل.
من جهة أخرى قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل ترفع درجة التأهب في كافة سفاراتها بالخارج بعد الغارة العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية التي “استهدفت حسن نصر الله”