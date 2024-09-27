عقد الاجتماع الرباعي حول أفغانستان على المستوى الوزاري في نيويورك

وعقد الاجتماع الرباعي لأفغانستان على مستوى وزراء الخارجية بحضور وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، ووزير الخارجية الصيني "فانغ يي"، ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" ووزير الدفاع الباكستاني "محمد آصف" على هامش الدورة الـ79 للأمم المتحدة. الجمعية العامة.

ويركز هذا الاجتماع على تنسيق الجهود للتفاعل مع السلطات الأفغانية من أجل تعزيز السلام والاستقرار في هذا البلد.

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