وزير الخارجية الإيراني یلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

والتقى عباس عراقجي، الیوم الجمعة وتحدث مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "بورغ برنده"على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى عراقجي أمس الخمیس، مواصلةً لمشاوراته الثنائية، وتحدث مع وزراء خارجية العراق وأستراليا وكوريا الجنوبية وبروناي دار السلام وأستراليا وعمان وبولندا وألمانيا وقيرغيزستان وأرمينيا.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي إلى نيويورك مساء الجمعة الماضية بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

افتتحت الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر وألقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان كلمة وعبر عن مواقف إيران ووجهات نظرها في اليوم الأول من الدورة.

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