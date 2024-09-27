عراقجي يجري محادثات مع العديد من نظرائه في نيويورك

فعلى هامش الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ، واصل الوزير عراقجي سلسلة لقاءاته مع نظرائه يوم والتقى عراقجي أمس الخمیس، مواصلةً لمشاوراته الثنائية وتحدث مع وزراء خارجية العراق وأستراليا وكوريا الجنوبية وبروناي دار السلام وأستراليا وعمان وبولندا وألمانيا وقيرغيزستان وأرمينيا.

کما التقى وزير الخارجية الإيراني نظیره القبرصي كوستانيتنوس كومباس وتناقشا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك.

كما التقى عراقجي الجمعة وزير خارجية النمسا " ألكسندر شالنبرغ " ووزير الخارجية الكازاخستاني ووزير خارجية بوركينا فاسو كارامكو تراوري على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك وناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.