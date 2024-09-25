ولي العهد الكويتي يلتقي الرئيس بزشكيان في نيويورك

وجاء هذا اللقاء في اطار المباحثات التي يجريها الرئيس بزشكيان مع قادة الدول، على هامش اجتماع الدورة الـ 79 للجمعية العامة الاممية في نيويورك.

وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة منتصف ليل الثلاثاء 24 ايلول 2024 حسب توقيت طهران، اكد الرئيس الايراني على، ان "الكيان الصهيوني مني بالهزيمة في غزة ولا يستطيع إعادة بناء أسطورة جيشه الذي لا يقهر، بواسطة ممارساته الاجرامية والوحشية ومحاولات توسيع نطاق الحرب".

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