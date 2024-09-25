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سياسة ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠:٥٧

مدير وكالة الطاقة الذرية يرى رغبة من إيران للانخراط مجددا في الملف النووي

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات في نيويورك، مضيفا أن يأمل في زيارة طهران في أكتوبر تشرين الأول.