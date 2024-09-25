Iranian Labour News Agency

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مدير وكالة الطاقة الذرية يرى رغبة من إيران للانخراط مجددا في الملف النووي

مدير وكالة الطاقة الذرية يرى رغبة من إيران للانخراط مجددا في الملف النووي
معرف الأخبار : ۱۵۳۳۹۷۶
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قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إنه شعر برغبة أكبر من جانب المسؤولين الإيرانيين للانخراط مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات في نيويورك، مضيفا أن يأمل في زيارة طهران في أكتوبر تشرين الأول.

وفي مقابلة مع رويترز، قال جروسي إن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بوتيرة منتظمة لكنه أوضح أنه يرغب في المضي قدما في الأسابيع القليلة المقبلة في الجهود الرامية إلى وضع الأساس للمحادثات بين إيران والغرب.

 

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