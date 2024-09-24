الحکومة الإیرانیة: على مجلس الأمن وقف العدوان الإسرائیلی على لبنان/ قضیة FATF تتابع فی إطار المصالح الوطنیة

وقال مهاجراني في مؤتمرها الصحفي إن الحكومة الإيرانية أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في فلسطين وغزة ولبنان، وتعتبر ذلك مثالا على التهديد للإنسانية.

وأضافت، نحن قلقون من تكرار مأساتي غزة ورفح ونطالب بضرورة تدخل مجلس الأمن.

وتابعت: إن السيد بزشكيان أدان جرائم الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيؤكد على أن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الجرائم.

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" بأن زيارة الرئيس الايراني لنيويورك للمشاركة في جلسات الامم المتحدة، تحمل رسالة السلام العادل والمستدام لجميع الامم.

عقد اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الأول للمتحدثة الجديدة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" ، ومن الملفت بهذا المؤتمر حضور منسقة شؤون الصم والبكم والتي كانت تقوم بترجمة تصريحات المتحدثة ونقلها للصم عبر لغة الاشارة.

زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك تحمل رسالة السلام المستقر والعادل لجميع الأمم

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية بأن زيارة الرئيس الايراني والوفد المرافق له الى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،والتي تتزامن مع المستجدات الاخيرة التي وضعت المنطقة على حافة التهديدات والحرب من الإبادة الجماعية واسعة النطاق في غزة الى العدوان الهمجي للكيان العنصري على لبنان، تحمل رسالة السلام العادل والمستدام لجميع الامم.

وتابعت مهاجراني بأن رئيس الجمهورية يسعى في زيارته هذه عبر خطابه ولقاءاته الجانبية مع كبار مسؤولي البلدان، ان يقدم صورة جيدة وإيجابية للغاية عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الصورة التي لطالما سعى الغرب والصهاينة جاهدين لافسادها وتشويهها، وليعكس رغبة الشعب الايراني التي لا نهاية لها في التمتع بحياة هادئة ومتقدمة ومتعاونة، مضيفة بان السياسة الخارجية تعد امتدادا للسياسة الداخلية ويجب أن تعكس خيارات واتجاهات الشعب الايراني.

قضية مجموعة العمل المالي(FATF) تتابع في إطار المصالح الوطنية

وردا على سؤال حول مجموعة العمل المالي (FATF)،اوضحت مهاجراني بأن هذه المجموعة تضم4 معاهدات، بحيث ان إيران تتعاون في اثنتين منها والمعاهدتين المتبقيتن أحدهما هي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والاخرى هي معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو" قد احيلتا الى مجلس تشخيص مصلحة النظام للتحقق فيها ومناقشتها.

بزشكيان سيشارك في اجتماع رؤساء مجموعة البريكس المقبل

وافادت مهاجراني بأن الرئيس الايراني سيتوجه الى روسيا اواخر تشرين الاول/اكتوبر للمشاركة في اجتماع رؤساء مجموعة البريكس المقبل ، لافتة الى ان بزشكيان سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الزيارة.

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الى انه تم إنشاء وثيقة شراكة استراتيجية بين البلدين، وقد أوشكت هذه الوثيقة على الانتهاء.

تم تطوير استخدام الطاقة النظيفة

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لاستخدام المزيد من الطاقة النووية ، اوضحت المتحدثة باسم الحكومة بأنه و منذ البداية تم التأكيد على أن الحكومة تسعى الى تنفيذ خطة التنمية السابعة، وستتخذ خطوات في هذا الاتجاه. لذلك، وباستخدام كافة القدرات بما في ذلك القواعد المعرفية، فإن الحكومة تحاول زيادة قدرة الطاقة النووية من 1000 ميغاواط الى 3000 ميغاواط.

كما اشارت في هذا السياق ان الحكومة الـ14 لديها خطة لتنويع محفظة الطاقة الايرانية حتى تتمكن البلاد من الاستفادة بشكل أكبر من الطاقة النظيفة.

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