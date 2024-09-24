ظریف: نحن لا نسعى للحرب لکننا سندافع عن أنفسنا

ولفت في تصريح لشبكة "إن بي سي" الأميركية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى "أننا نريد عالمًا أكثر سلامًا واستقرارًا لمواطنينا ولمواطني العالم"، مشددا على أن إيران مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال ظريف أيضًا إن لإيران الحق في الرد في الوقت الذي تختاره على انتهاك واضح لسيادة إيران عندما قامت إسرائيل باغتيال رئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية في العاصمة طهران، مضيفا "لقد طلب منا المجتمع الدولي ممارسة ضبط النفس من أجل إنهاء الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن الوعد باتفاق وقف إطلاق النار لم يتحقق قط.

إلى ذلك، لفت ظريف إلى أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2015 خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحًا أن واشنطن لا يمكنها لوم الآخرين على ذلك.

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