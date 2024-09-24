بزشکیان: یجب الا نسمح بأن یتحول لبنان الى غزة أخرى

واضاف ان حزب الله يواجه عدواً مدجّجا بالسلاح يملك أنظمة أسلحة متطورة، ويجب ألا نسمح بأن يتحول لبنان إلى غزة أخرى على يد "إسرائيل".

وتابع قائلا: لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده في مواجهة "إسرائيل" التي تدافع عنها وتدعمها وتمدها الدول الغربية والأوروبية والأميركية، ولذلك، يجب علينا أن نمنع الأعمال الإجرامية التي تقوم بها "إسرائيل".

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