بزشکیان: یجب الا نسمح بأن یتحول لبنان الى غزة أخرى
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ال الرئيس الايراني السيد مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ان الهجمات واسعة النطاق التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان تمثل أزمة إنسانية تحمل في طياتها خطر إدخال المنطقة إلى صراع أكبر.
واضاف ان حزب الله يواجه عدواً مدجّجا بالسلاح يملك أنظمة أسلحة متطورة، ويجب ألا نسمح بأن يتحول لبنان إلى غزة أخرى على يد "إسرائيل".
وتابع قائلا: لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده في مواجهة "إسرائيل" التي تدافع عنها وتدعمها وتمدها الدول الغربية والأوروبية والأميركية، ولذلك، يجب علينا أن نمنع الأعمال الإجرامية التي تقوم بها "إسرائيل".