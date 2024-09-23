بزشکیان: موقف إیران بشان المنطقة والعالم واضح وشفاف

وقال الرئيس بزشکیان صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، خلال لقائه مع مديري وسائل إعلام أميركية : ان موقفنا بشان المنطقة والعالم واضح وشفاف، وعندما ترشحت للانتخابات الرئاسية في إيران، كان شعاري "الوحدة والتماسك"، لاننا مطالبون أولاً بأن نعمل على حل الخلافات في البلاد.

وأضاف : انني لا أنتمي إلى أي حزب أو تیار سياسي، ولهذا رحب الشعب وصوت لي، ورغم أننا لم نكن ننتمي إلى أي تیار، إلا أن تصويت الشعب أوصلنا إلى هذا الموقف.

وتابع الرئيس الايراني : أولويتنا فيما يخص العلاقات الدولية ترتكز على دول الجوار، بأن نتفاهم مع بعضنا البعض ونحترم حدودنا وأمننا ونمنع أي عمل يضر بالأمن الداخلي لكل منا.

ولفت الدكتور بزشكيان بالقول : نحن نبحث عن الوحدة والتماسك داخل إيران، وبعيداً عن الانتماءات الفئوية والجنسية والعرقية، سنأخذ هذه القضية بعين الاعتبار في إدارة البلاد.

واوضح : اننا نؤمن انه لو عملنا انطلاق من مبدا العدالة سنكون قادرين على اصلاح البلاد، كما سنتبع ذات الخطة في التعامل مع العالم، وخاصة الدول التي قدمت صورة غير لائقة عنا.

وصرح رئيس الجمهورية في هذا اللقاء : تتمتع إيران بحضارة عمرها آلاف السنين، وما تظهره وسائل الإعلام العالمية عن إيران غير صحيح.

وكمل بزشكيان قائلا : إيران مستعدة للتعايش مع العالم بسلام وأمن ولا تسعى إلى اثارة الفوضى.

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