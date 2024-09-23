الرئيس الإيراني: لا مصلحة لأحد بالحرب في الشرق الاوسط

وقال بزشكيان لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: ألا لأحد مصلحة بالتصعيد والحرب في الشرق الأوسط".

جاء هذا بعدما حذرت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل، الاثنين، من تداعيات خطيرة للضربات التي يشنها جيشها على لبنان.



ودان المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني بشدة الهجمات الجوية الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان محذرا من التداعيات الخطيرة.



ووصف الضربات الإسرائيلية بأنها "مجنونة"، منتقدا بشدة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل.



كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، الاثنين، إن 274 شخصا على الأقل سقطوا وأصيب 727 بينهم نساء وأطفال ومسعفون في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم.



وكانت إسرائيل شنّت غارات جوية على المئات من أهداف جماعة حزب الله اللبنانية اليوم، في أكبر موجة من الضربات من حيث النطاق.

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