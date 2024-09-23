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سياسة ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ١٧:٤٦:١٤

إیران شیّدت جدارا بطول 10 کیلومترات على الحدود مع أفغانستان

شيدت إيران جدارا يتجاوز طوله 10 كيلومترات على الحدود مع أفغانستان، منطقة العبور الرئيسية للمهاجرين الأفغان إلى البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول عسكري.