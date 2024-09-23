ارتفاع عدد ضحایا حادث منجم طبس إلى 38 شخصا

وأعرب جواد قناعت، اليوم الاثنين، على هامش زيارة منجم طبس، عن تعازيه لشعب البلاد وخاصة أسر الضحايا مضیفا: بعد حادث منجم طبس مساء السبت، استنفرت كافة مرافق المحافظة للقيام بعمليات الإغاثة في الكتلين B و C بشكل سريع.

وتابع: حوصر 47 عاملا في كتلة (B)، توفي 30 منهم وتم إخراج جثثهم وأصيب 17. وتم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى وخرج الباقون.

وصرح قناعت: بعد الانتهاء من عملية الإغاثة في الكتلة المذكورة أعلاه، كان كل تركيز المجموعة على كتلة C.يعمل في هذا المنجم 22 عاملا وتم حتى الآن تم انتشال جثث ثمانية أشخاص وما زال 14 شخصا محاصرين.

وذكر أن أعمال الإنقاذ في هذا المنجم لا تزال مستمرة قائلا: حيث تقوم ثماني مجموعات متخصصة مكونة من خمسة أعضاء من HSE لمناجم الفحم بعمليات الإنقاذ في هذا المنجم.

وأكد قناعت: كثافة الغاز عالية جداً في نفق كتلة C، خاصة في نهاية المنجم، ما أدى إلى تباطؤ عمليات الإغاثة والإخلاء، لكنها تتم بشكل مستمر.

وذكر قناعت: نأمل خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم إخراج جثث الضحايا الآخرين من المنجم ويتم تحديد وضع هذه الكتلة ونخرج من الأزمة.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم الفحم "معدنجو" في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران في الساعة 21:00 من يوم السبت بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً في الكتلين C وB .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق فقد تسبب ذلك في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، ويتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة كل منها من خمسة أشخاص.

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