الحرس الثوري يعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالكيان الصهيوني كنت تخطط لزعزعة الامن في البلاد
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اعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني، في 6 محافظات ايرانية، كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن داخل إيران، واعتقال أفرادها الـ 12.
واعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له، اليوم الاحد، عن تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات ايرانية كانت تخطط لعمليات ارهابية داخل البلاد.
واضاف الحرس الثوري في البيان: بعد الفشل المدوي للاحتلال وداعميه الغربيين بغزة ولبنان، يحاول قادة الكيان نقل ازماتهم الى ايران هربا من مأزقهم الاستراتيجي.