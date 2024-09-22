الحرس الثوري يعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالكيان الصهيوني كنت تخطط لزعزعة الامن في البلاد

واعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان له، اليوم الاحد، عن تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات ايرانية كانت تخطط لعمليات ارهابية داخل البلاد.

واضاف الحرس الثوري في البيان: بعد الفشل المدوي للاحتلال وداعميه الغربيين بغزة ولبنان، يحاول قادة الكيان نقل ازماتهم الى ايران هربا من مأزقهم الاستراتيجي.

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