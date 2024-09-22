قائد الثورة يعزي بضحايا الحادث المرير في منجم طبس

وبعث اية الله العظمى الخامنئي برسالة عزاء الى العائلات المكلومة لضحايا المنجم؛ فيما يلي نصها :

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انني اقدم العزاء على خلفية الحادث المرير والمحزن الذي وقع في منجم طبس للفحم الحجري، والذي راح ضحيته عدد من العمال بين قتيل وجريح، الى عوائل هؤلاء الاعزاء والمواطنين من اهالي تلك المنطقة، كما اؤكد على الفرق الاغاية التي توجهت نيابة عن المسؤولين الحكوميين الى موقع الحدث، بان تبذل قصارى جهودها الاغاثية واتخاذ ما يلزم بهدف التقليل من ثقل هذا المصاب.

كما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية، ضرورة التركيز على توفير العناية العاجلة للمصابين في هذا الحادث.

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