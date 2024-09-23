لدى وصوله نيويورك .. بزشكيان: رسالة ايران للعالم هي الأمن والسلام

وبيّن بزشكيان بأنه يحمل رسالة السلام والامن من ايران وتحقيق شعار العام لمنظمة الامم المتحدة المبني على السلام والمستقبل المقترن بالتنمية لكل الشعوب.

وأضاف: بدلا عن الحرب وسفك الدماء والقتل يجب أن نصنع عالماً يعيش فيه جميع البشر براحة بمنأى عن اللون والعرق والقومية ومنطقة العيش.

وأردف الرئيس بزشكيان أنه للأسف العالم الذي نعيش فيه بالوقت الراهن ليس كذلك، حيث تسوده المعايير المزدوجة، فالبعض جيدون والبعض الآخر سيئون بلا دليل، وعليه تحدث المشاكل الذي نراها.

وشدد على أن الفرص يجب ان تكون متساوية لكل البشر الذين يعيشون على الكرة الارضية.

يشار الى أنه كان في استقبال الرئيس بزشكيان في مطار جون اف كنيدي كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ومساعديه مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي ومندوب وسفير ايران بالامم المتحدة أمير سعيد ايرواني.

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