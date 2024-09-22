عراقجي: مناقشات بنّاءة وجادة في نيويورك حول استقرار المنطقة

وعن لقاءات اليوم الأول على هامش مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،أفاد وزير خارجية إيران “عباس عراقجي” بأنه التقى وزراء خارجية الكويت والبحرين وكوبا و الأمين العام لمجلس التعاون، وأجرى معهم مناقشات بناءة وجادة للغاية حول استقرار وأمن المنطقة.

وتابع بأن هذه اللقاءات تطرقت أيضا إلى قضية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، لافتا إلى أنه ينبغي التعامل مع سياسات الصهاينة ومواجهة جرائمهم التي يمكن لها أن تشعل المنطقة برمتها وتحفها بالمخاطر.

كما صرح أنه عقد ثلاث لقاءات مهمة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية لغزة، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون السورية وتناولت هذه اللقاءات مباحثات في ثلاث مجالات دولية مهمة وخاصة الملف السوري وغزة الذي عتبر مهم في المنطقة.

وفي إشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي قد خلق جحيما حقيقيا قي غزة، لفت عراقجي إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة وحجم الجرائم المرتكبة والأوضاع المزرية في غزة لا تصدق، والأسوأ من ذلك أن معابر تقديم المساعدات الإنسانية كلها مغلقة ويمنع دخول وتوزيع المساعدات، علاوة على أن المستشفيات التي أنشأها الصليب الأحمر في غزة تعاني من نقص حاد في المرافق وحتى أنه لا يسمح بوصول المساعدات إليها.

وأكد عراقجي أن الجميع في هذه اللقاءات، أقرّ بأن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة سواء بالقضاء على حماس أو تحرير أسراه، على الرغم من كل الجرائم والجحيم الذي أوجده في غزة، والعائق الرئيسي أمام التوصل إلى هدنة ووقف هذه الحرب هو الدعم الذي تقدمه أمريكا والدول الغربية لهذا الكيان.

ونظرا للوضع المزري والمأساوي في غزة والوضيع الخطير في المنطقة، رأى عراقجي أنه ينبغي على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتعاملوا مع هذا الوضع، ولكن للأسف مع سياسات الدول الغربية بتنا نرى كيف أصبح الوضع عليه الان.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن المجتمع الدولي قد أصبح الآن أكثر حساسية من أي وقت مضى تجاه السياسات الإجرامية الحقيقية للكيان الصهيوني، الذي لا يدفع المنطقة فحسب بل العالم ايضا إلى اتجاه خطير.

هذا وأفاد عراقجي بأن اليوم الأحد، سيعقد لقاءات مع نظرائه ومدراء المنظمات الدولية تتمحور حول فلسطين ولبنان، وتشجيع المجتمع الدولي ودول العالم على التصرف بمسؤولية في هذا الصدد.

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