السفيرالايراني لدى الرياض يهنئ بالذكرى الوطنية الرابعة للمملكة العربية السعودية

وكتب علي رضا عنايتي في مذكرة علی الفضاء الإفتراضي: يسعدني ان اتقدم باسمي وباسم زملائي، بأسمى آيات التهاني وأصدقها، بمناسبة اليوم الوطني ال ٩٤ للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا.

وتابع: راجيا الله سبحانه تعالى أن يعيد عليها بکل الخیر والازدهار وأن تتوطد العلاقات الايرانية السعودية أكثر فأكثر لصالح البلدين الشقیقین المسلمين.

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