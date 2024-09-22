السفيرالايراني لدى الرياض يهنئ بالذكرى الوطنية الرابعة للمملكة العربية السعودية
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هنأ السفير الايراني لدى الرياض الشعب والمملكة بمناسبة "الذكرى الوطنية الرابعة للمملكة العربية السعودية".
وكتب علي رضا عنايتي في مذكرة علی الفضاء الإفتراضي: يسعدني ان اتقدم باسمي وباسم زملائي، بأسمى آيات التهاني وأصدقها، بمناسبة اليوم الوطني ال ٩٤ للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا.
وتابع: راجيا الله سبحانه تعالى أن يعيد عليها بکل الخیر والازدهار وأن تتوطد العلاقات الايرانية السعودية أكثر فأكثر لصالح البلدين الشقیقین المسلمين.