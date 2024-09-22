Iranian Labour News Agency

English FA

السفيرالايراني لدى الرياض يهنئ بالذكرى الوطنية الرابعة للمملكة العربية السعودية

السفيرالايراني لدى الرياض يهنئ بالذكرى الوطنية الرابعة للمملكة العربية السعودية
معرف الأخبار : ۱۵۳۲۷۲۰
تم نسخ الارتباط

هنأ السفير الايراني لدى الرياض الشعب والمملكة بمناسبة "الذكرى الوطنية الرابعة للمملكة العربية السعودية".

وكتب علي رضا عنايتي في مذكرة علی الفضاء الإفتراضي: يسعدني ان اتقدم باسمي وباسم زملائي، بأسمى آيات التهاني وأصدقها، بمناسبة اليوم الوطني ال ٩٤ للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا.

وتابع: راجيا الله سبحانه تعالى أن يعيد عليها بکل الخیر والازدهار وأن تتوطد العلاقات الايرانية السعودية أكثر فأكثر لصالح البلدين الشقیقین المسلمين.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات