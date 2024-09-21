في لقاء مسؤولي البلاد مع قائد الثورة الإسلامية.. بزشكيان: إذا كنا نملك الوحدة لما سمحنا للأجانب أن يفعلوا ما يريدون

وقال الدكتور مسعود بزشكيان في لقاء المسؤولين والسفراء وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد اليوم السبت 21 ايلول/سبتمبر مع قائد للثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (رض)، إذا كنا متحدين ومتضامنين ضد أعدائنا فلن نسمح للأجانب أن يفعلوا ما يريدون.

وأضاف: "إذا اتحدنا ضد أعدائنا، بغض النظر عن اختلافاتنا، فيمكننا تحسين مجتمعنا وبلدنا، ويمكن للدول الإسلامية أن تحترم بعضها البعض في البلاد التي تعيش فيها".

وتابع الرئيس: هكذا تستطيع الدول الإسلامية أن تحافظ على اقتصادها وثقافتها وتجارتها وأمنها معا ولا تسمح للأجانب أن يفعلوا ما يريدون هنا.

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