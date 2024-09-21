الرئيس بزشکیان یتوجه إلى نيويورك غدا

وقال نائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس "سيد محمد مهدي طباطبائي": یغادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشکيان" طهران متوجها إلى نيويورك غدا الأحد 1 أكتوبر في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، على رأس وفد لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أولاً، سيتوجه الرئيس إلى المنطقة 18 في طهران لقرع جرس المدرسة في يافت آباد بمناسبة بداية العام الدراسي ومن ثم سيتوجه إلى مطار مهرآباد للمغادرة إلى نيويورك.

وبحسب هذا التقرير وصل سيد عباس عراقجي إلى نيويورك مساء امس الجمعة على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلقي الرئيس بزشکیان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الثلاثاء بتوقيت طهران. كما سيعقد على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع بعض المسؤولين ورؤساء الدول.

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