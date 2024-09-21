رسالة عراقجی بعد استشهاد ابراهیم عقیل القائد فی جبهة المقاومة اللبنانیة

وكتب سيد عباس عراقجي على موقع التواصل الاجتماعي X ": كلما سقط علم من يد قائد عظيم، سيلتقطه قائد آخر ويأتي إلى الميدان". (الامام الخميني)

وسبق أن كتب وزير خارجية بلادنا في رسالة أخرى: بينما يخفي الکیان الإسرائيلي قتلاه، يظهر حزب الله بكل فخر تضحيات شهدائه لنا جميعا ويلهم عددا لا يحصى من الناس الذين يكرسون أنفسهم لأهدافه المقدسة.

کما نشر سيد "عباس عراقجي" رسالة موجهة إلى السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني هنأ وعزى فیها باستشهاد القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل و مجموعة من قادة ومجاهدي جبهة المقاومة الإسلامية اللبنانية.

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