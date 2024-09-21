كنعاني: على أميركا أن تتحمل مسؤولية التواطؤ في الجريمة ضد فلسطين ولبنان وسوريا

ولفت ناصر كنعاني إلى جرائم وعمليات القتل الجماعي الذي قام بها الکیان الصهيوني في لبنان وسوريا وفلسطين في الأيام الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "اکس" وكتب يقول: بحسب التقارير الرسمية، بلغ عدد شهداء الهجوم الصهيوني على جنوب بيروت 31 شخصاً، كما بلغ مجموع شهداء هجوم الأمس في الضاحية والعمليتين الإرهابيتين الأخيرتين عبر أجهزة الاتصال 70 شخصاً.

واضاف:خلال الـ 72 ساعة الماضية، قتل الکیان الصهيوني 119 مواطنًا فلسطينيًا وأصاب 209 آخرين في قطاع غزة.

ورغم كل هذه الجريمة والوحشية غير المسبوقة، فإن استمرار دعم الحكومة الأمريكية السياسي والعسكري والاستخباراتي والأمني ​​غير المشروط للکیان الإسرائيلي والدفاع عن جرائم هذا الكيان الأخيرة في مجلس الأمن الدولي بشعار الحق في الدفاع عن النفس لكن الدفاع عن النفس يعني أن على أمريكا أن تتحمل المسؤوليات القانونية والدولية المترتبة على شراكتها مع الکیان الصهيوني في الجرائم المرتكبة ضد فلسطين ولبنان وسوريا.

هذا ودعمت الحكومة الأمريكية مرة أخرى علناً الإرهاب السافر والقتل الجماعي للکیان الصهيوني في جلسة مجلس الأمن التي عقدت ليلة الجمعة بشأن الانفجارات في لبنان.

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