عراقجي يلتقي وزيري خارجية الكويت وكوبا في نيويورك

وأجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي محادثات مع نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للبحث حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام.

واستضاف وزير الخارجية الايراني في مقر اقامته في نيويورك نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا، وتبادل معه وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى "غير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة في الشؤون السورية، مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

endNewsMessage1