ایران تطالب مجلس الأمن بوضع حد لجرائم "إسرائیل"

وصرح المندوب: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ونطالب مجلس الأمن بإدانة "إسرائيل".

وأفاد مراسل العالم بأن طائرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنى سكني في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المنطقة المستهدَفة مكتظة بالأبنية السكنية والمحال التجارية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إن "الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلّفت 12 شهداء و60 جريح بينهم أطفال".

وأوضحت ان سيارات الإسعاف ماتزال تقوم بانتشال جرحى وضحايا بينهم أطفال وكبار من محل الغارة الإسرائيلية.

من جانبه قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تظهر أن كيان الاحتلال لا يضع وزنا لأي اعتبارات إنسانية أو قانونية أو أخلاقية.

كما توالت الادانات المحلية والدولية لجريمة الاحتلال بقصفه منطقة مكتظة بالسكان.

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