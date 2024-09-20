"جنون تجاوز كل الحدود".. إيران تعلق على هجوم الضاحية في لبنان
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ادانت السفارة الايرانية في لبنان، عبر حسابها على منصة “اكس”، اليوم الجمعة، بأشد العبارات بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية وأدت إستهشاد 11 وأشخاص وإصابة 59 أخرون في حصيلة أولية.
وأكدت السفارة الايرانية في لبنان، عبر حسابها على منصة "اكس" أن "مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين".
وقدّمت خالص العزاء لأهالي الشهداء، وتمنيت للجرحى بالشفاء العاجل."
يذكر أن طائرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنى سكني في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية، خلّفت 12 شهداء و60 جريح بينهم أطفال".