طهران تستدعي القائم باعمال السفارة الأفغانية

وعقب التصرف غير التقليدي وغير المقبول لممثل أفغانستان لدى مؤتمر الوحدة الإسلامية المتمثل في عدم احترام النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استدعى رئيس الدائرة الثانية لجنوب آسيا بوزارة الخارجية، رئيس سفارة هذه الدولة لدى وزارة الخارجية صباح اليوم .

وفي هذا اللقاء، أعلن رئيس دائرة وزارة خارجية بلادنا، بينما أدان هذا الإجراء المخالف للعرف الدبلوماسي، عن مستوى احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي في هذا الصدد.

وأكد: إن احترام النشيد الوطني للدول هو سلوك متعارف عليه دوليا، إضافة إلى أن تصرف ممثل أفغانستان لا يتناسب مع الأهداف السامية للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية.

وأكد القائم باعمال السفارة الأفغانية، في الوقت الذي أكد فيه احترام بلاده الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الإجراء المذكور هو إجراء شخصي ولا يعكس رأي بلاده بأي شكل من الأشكال. وأضاف أنه سينقل الوضع على الفور إلى كابول.

وجدير بالذكر أن المسؤول الديني الأفغاني الذي شارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية أصدر أيضًا رسالة فيديو اليوم، أكد فيها الاحترام الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية العلاقات الثنائية، وبينما اعتذر عن سوء التفاهم، قال إنه لم يكن لديه أي نية لعدم الاحترام بأي شكل من الأشكال.

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