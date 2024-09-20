عراقجي يتوجه الى نيويورك

غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الى نيويورك للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيتوجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى نيويورك يوم الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام.

وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة سيعقد عراقجي لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد من المسؤولين الدوليين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدولي، بالاضافة الى حضور العديد من اجتماعات الأمم المتحدة.

وسبق لوزير الخارجية ان شرح خطة زيارة الرئيس الايراني إلى نيويورك ، لافتا الى ان ايران قد استخدمت دوما منصة الأمم المتحدة، وتعد الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في الأمم المتحدة فرصة جيدة للتواصل في البلاد.

ومن المقرر ان يتناول برنامج زيارة بزشكيان نيويورك عدة فعاليات منها القاء كلمة في الجلسة الجانبية للجمعية العامة المسماة "قادة من اجل المستقبل"،لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء دول العالم الأوروبي والآسيوي والإسلامي،لقاء الجالية الايرانية المقيمة في امريكا،محادثات مع زعماء الاديان السموية ولقاء مع مديري وسائل الإعلام ومراكز الفكر.

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