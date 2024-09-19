الرئيس الإيراني يستقبل وزير النقل الفنزويلي

وأضاف الرئيس بزشكيان أن نظام الهيمنة وعلى رأسه أميركا، يسعى دائما لبث الفرقة والخلاف في الدول المستقلة ليوفر بذلك مصالحه.

وأكد أن أهم آلية لمواجهة المؤامرات الأميركیة يتمثل في تعزيز التماسك الداخلي للدول وتقديم الحكومات الخدمات الصادقة للشعب.

وأضاف أن التعاون وتبادل الإمكانات والخبرات والإنجازات بين الدول الحرة والمستقلة يشكل هو الآخر إجراء مهما يمكن أن يسهم في إحباط المؤامرات ومحاولات نظام الهيمنة لزرع الخلافات.

واكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفنزويلا للانضام إلى عضوية مجموعة بريكس معربا عن أمله بان تلتئم اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين بأسرع ما يمكن والتوصل إلى اتفاقات جيدة فيها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

أما وزير النقل الفنزويلي الزائر رامون بلاسكز فقد قال في اللقاء: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بلد صديق ومواكب لفنزويلا على طريق مكافحة الأحادية الإمبريالية مضيفا أن أميركا تبذل قصارى جهودها لإفشال الثورة البوليفارية للشعب الفنزويلي، لكننا نؤمن بأن تعزيز التعاون بين الدول الصديقة والمستقلة يسهم في تحييد هذه المحاولات.

ونقل بلاسكزد عوة للرئيس بزشكيان لحضور حفل الدورة الجديدة لرئاسة نيكولاس مادورو وأدائه اليمين الدستورية.

كما ناشد إيران لدعم فنزويلا للانضمام إلى عضوية بريكس.

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