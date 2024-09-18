الحرس الثوري: لا شهداء من المنتسبين في تفجير اجهزة الاتصالات بلبنان
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نفى المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية "العميد محمد نائيني"، الشائعات الصادرة عن وسائل اعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول "استشهاد منتسبين للحرس اثر حادث تفجير اجهزة الاتصالات في لبنان امس".
واعلن "العميد نائيني"، في تصريح له اليوم الاربعاء، بانه خلافا لهذه الشائعات، لم يستشهد ايّ من افراد القوات التابعة للحرس الثوري، في الهجوم الارهابي الاخير والذي نفّذ عبر تفجير اجهزة الاتصالات اللاسلكية (البيجر) في لبنان.