الحرس الثوري: لا شهداء من المنتسبين في تفجير اجهزة الاتصالات بلبنان

واعلن "العميد نائيني"، في تصريح له اليوم الاربعاء، بانه خلافا لهذه الشائعات، لم يستشهد ايّ من افراد القوات التابعة للحرس الثوري، في الهجوم الارهابي الاخير والذي نفّذ عبر تفجير اجهزة الاتصالات اللاسلكية (البيجر) في لبنان.

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