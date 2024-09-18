الحكومة الإيرانية تعيّن أول محافظ سُني

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، تعيين الناشط السياسي السُني أرش زره تن لهوني رئيساً لمحافظة كردستان غربي البلاد، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود منذ استقرار نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

ويتوزع السُنة في عدد من المحافظات الإيرانية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. وأصوات السُنة لها تأثيرها الحاسم في الانتخابات، خاصة إذا كانت نسبة أصوات كل مرشح متقاربة وغالباً أصواتهم تتجه نحو الإصلاحيين.

وكان لهوني (من مواليد 1975)، ممثلاً لمحافظة كرمانشاه عن دوائر أورامانات وجوانرود وبافه في البرلمان الحادي عشر.

في سجل إدارته، يمكن أيضًا رؤية منصب حاكم منطقة جوانرود ورئيس جمعية الهلال الأحمر لمحافظة كرمانشاه، عضو في مجلس بلدية سنندج (مركز محافظة كردستان الإيرانية) ونائب محافظ كردستان للشؤون الاقتصادية.

ولهوني حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي.

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