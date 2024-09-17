اسلامي يستعرض نتائج اجتماعاته على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال محمد إسلامي، في رسالة نشرها على حسابه الشخصي في الفضاء الإفتراضي: على هامش الاجتماع السنوي الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أُتيحت فرصة مناسبة لممثلي الجمهورية الإسلامية الإیرانیة للاجتماع مع كبار المسؤولين في الدول من أجل تطوير التعاون الثنائي والدبلوماسية النووية.

وأضاف: أجرينا مباحثات مع مسؤولي روسيا والمجر والنرويج والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اليومين الماضيين بشأن تطوير التعاون وإن شاءالله سيعقد اجتماعات مع ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة خلال الأيام القادمة.

وقال: ناقشت وتبادلت الآراء حول توسيع التعاون النووي السلمي وتوقيت التعاون المتفق عليه لبناء الوحدتين 2 و3 من محطة بوشهر للطاقة النووية في لقاء مع رئيس شركة روس أتوم الروسية.

واستطرد قائلا: خلال اللقاء مع وزير خارجية المجر، شددنا على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات النووية السلمية، کمجالات التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي، والمفاعلات ومحطات الطاقة، فضلا عن تنظيم اللوائح في مجال السلامة النووية.

وتابع قائلا:عقدنا أيضًا اجتماعًا مشتركًا مع مساعد وزير خارجية النرويج في مكتب الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی المنظمات الدولية في فيينا وناقشنا التعاون الثنائي وضرورة تنفيذ التزامات الدول الغربية الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة.

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