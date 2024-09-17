بزشكيان: لسنا دعاة حرب وسندافع عن حقوق الشعب الإيراني في الامم المتحدة

واضاف بزشكيان في تصريح له الثلاثاء على هامش حضوره في مجلس الشورى الإسلامي: نحن لسنا دعاة حرب ولا نبحث عن النزاع وغزو الدول الاخرى. في الـ 200 عام الماضية، لا يحدث حتى مرة واحدة ان تكون ايران قد اعتدت على دولة اخرى، لكنهم (المناوئون) رسموا عنا صورة لئيمة.

وتابع رئيس الجمهورية: لقد فرضوا علينا كل المشاكل. لقد انشاوا الكيان الصهيوني في المنطقة وسلحوه من قمة الراس حتى اخمص القدمين، ثم يقولون لنا لا ينبغي أن تكون لديكم أي أسلحة ليتمكن الصهاينة من أن يقصفونا متى أرادوا.

وأضاف: من اي زاوية تنظرون للقضية فهي مناقضة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والفتوة والإنسانية.

وأكد بزشكيان: إذا كان من المقرر ان يتعاملوا معنا بغطرسة فاننا لا ننحني امامهم.

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