عراقجي يدين العمل الارهابي الصهيوني في لبنان ويؤكد جهوزية ايران للمساعدة بعلاج الجرحى

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء، ادان عراقجي بشدة العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني ضد المواطنين اللبنانيين.

كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن تعازيه وتعاطفه مع الحكومة وأسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث، وأبدى استعداد ايران لتقديم أي مساعدة لعلاج المصابين أو نقلهم إلى طهران.

وأشار عراقجي إلى أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصيب في هذا الحادث الإرهابي، فيما شكر الحكومة اللبنانية على إجراءات العلاج الفورية التي اتخذت له، مستفسرا عن آخر تطورات علاجه.

من جهته شكر وزير الخارجية اللبناني، هذا الاتصال وعلى تقديم التعازي والمواساة واعراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لمساعدة لبنان، مؤكدا على المتابعة الجادة لهذا الحادث الإرهابي من قبل الحكومة اللبنانية.

وقد حمّل حزب الله، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‌طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، "بايجر"، في عددٍ من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة"، واصفاً ما جرى بـ"العدوان الآثم".

وأعلن حزب الله أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل على هذا العدوان الآثم، ‌من حيث يحتسب ‌ومن حيث لا يحتسب".

وشدّد الحزب على موقفه بشأن النصرة والدعم والتأييد ‌للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‌لأهلنا الشرفاء في ‌قطاع غزة والضفة الغربية، وإسناداً ميدانياً متواصلاً" لهم.

endNewsMessage1