إسلامي في فيينا:‌ لقاء غروسي من أهدافي المهمة لهذه الزيارة

ووصل نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم إلى فيينا لحضور الدورة السنوية الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث كان في استقباله محسن نذيري أصل السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية في المنظمات الدولية في فيينا وعباس باقربور أردكاني سفير إيران في النمسا.

وأشار إسلامي فور وصوله إلى فيينا، إلى خططه للاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: غدا (الإثنين 16 سبتمبر) سألقي كلمة في المؤتمر العام للوكالة سأذكر فيها إمكانيات وواقع أهداف الصناعة السلمية النووية وسأعبر عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: سنعقد في هذه الزيارة لقاءات واجتماعات متعددة الأطراف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة من كبار المسؤولين النوويين في الدول.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن إقامة جناح الصناعة النووية في المعرض الجانبي للمؤتمر وعقد لقاء بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة يعد خطوة مهمة في تبادل أهم التجارب العلمية والتكنولوجية و إنجازات إيران في هذا الحدث.

وفي الختام، قال اسلامي: إن شاء الله، وبجهود زملائنا الأعزاء، سيتم الكشف للعالم عن الأهداف والإنجازات القيمة والسلمية للصناعة النووية الإيرانية.

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