اسلامي الى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية

وسيلقي اسلامي كلمته بالمناسبة، يوم الاثنين المقبل (16 سبتمبر الجاري).

كما سيجري مساعد رئيس الجمهورية، على امتداد زيارته الحالية لفيينا، لقاءات ثنائية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من نظرائه وكبار مسؤولي الدول الاعضاء؛ باحثا معم في تبادل الخبرات والقضايا المتعلقة بالصناعة النووية.

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