اسلامي الى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية
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غادر مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، طهران اليوم السبت، متوجها الى العاصمة النمساوية فيينا؛ حيث سيشارك في الاجتماع السنوي العام الـ68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيلقي اسلامي كلمته بالمناسبة، يوم الاثنين المقبل (16 سبتمبر الجاري).
كما سيجري مساعد رئيس الجمهورية، على امتداد زيارته الحالية لفيينا، لقاءات ثنائية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من نظرائه وكبار مسؤولي الدول الاعضاء؛ باحثا معم في تبادل الخبرات والقضايا المتعلقة بالصناعة النووية.