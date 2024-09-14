حرس الثورة يعلق على إطلاق القمر الصناعي الايراني 'جمران 1' بنجاح

واعرب اللواء سلامي في رسالة له عن فخره واعتزازه بالنجاح البارز والمشرف في إطلاق القمر الصناعي البحثي 'جمران 1' ووضعه في مدار 550 كم، وذلك بفضل جهود مشتركة لمجموعة الصناعات الإلكترونية الإيرانية الفضائية بالتعاون مع معهد أبحاث الجو والفضاء والشركات القائمة على المعرفة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تصميم إيران والإيرانيين على تحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتفوقة، في ظل التحديات التي تفرضها القوى العالمية. كما أشار إلى أن هذا النجاح قد جلب الفرح والسعادة للرفاق والزملاء في الحرس الثوري.

ووصف اللواء سلامي هذا الإنجاز كأحد تجليات التعاون بين الحكومة والحرس الثوري، الذي ساهم في خلق حدث وطني مشرف.

وأكد أن أبناء وعلماء إيران لم يغفلوا عن مواجهة العقوبات الدولية الظالمة، بل ظلوا عازمين وصامدين في ميدان الجهاد، ساعين لتحقيق شموخ الشعب والوطن الإسلامي وخلق مشاهد عظيمة لتقدم البلاد تحت التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية.

وكان قائد القوة الجوفضائية للحرس العميد امير علي حاجي زادة شرح تفاصيل القمر الصناعي "جمران-1" الى مدار 550 كيلومترا بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية"قائم 100".

وقال العميد حاجي زادة بعد اطلاق القمر الصناعي "جمران-1" بحضور عوائل الشهداء والطلاب والاساتذة: تم وضع القمر الصناعي "جمران-1" في مدار على مسافة 550 كيلومترا بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قائم100" وذلك باستخدام منصة إطلاق ثلاثية المراحل.

وأضاف: تم وضع هذا القمر الصناعي في مداره بسرعة 7.5 كلم/ثانية.

وأشار الى ان تم تصميم وبناء "جمران-1" من قبل المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "صاايران" بالتعاون ومشاركة معهد أبحاث الفضاء الجوي وعدد من الشركات القائمة على المعرفة.

وتابع يزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كم ومهمته الرئيسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تكنولوجيا المناورة المدارية من حيث الارتفاع والطور.

ويعتبر تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للملاحة والتحكم في الوضع بمثابة مهمة فرعية للقمر الصناعي جمران 1.

وتمكن حامل الاقمار "قائم 100" الذي يعمل بالوقود الصلب والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل خبراء القوة الجوفضائية التايعة لحرس الثورة وفي مهمته المدارية الثانية من وضع القمر الصناعي "جمران 1" في مداره بنجاح.

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