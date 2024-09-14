قائد قوات حرس الحدود یشرح تفاصیل حادث ميرجاوه الارهابي

وقال العميد "رضا شجاعي" موضحا تفاصيل الحادثة: تعرض عناصر لحرس الحدود كانوا يقومون بتعبئة مركبتهم بالوقود لهجوم من قبل الإرهابيين في الساعة 20:30 مساء الخميس ( 12 أيلول/ سبتمبر 2024).

وتابع : في هذا الحادث الإرهابي استشهد ثلاثة عناصر من حرس الحدود (الملازم ثاني محمد أمين ناروئي، والجندي بارسا سوزني، والجندي أمير إبراهيم زاده)، وأصيب مدني كان متواجدا في المكان.

وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار سريعاً من المكان بعد الهجوم الجبان.

وقال:تم تشكيل فريق خاص لتحدید هویة مرتكبي هذا الحادث الإرهابي واعتقالهم.

وشدد بالقول:الأمن هو الخط الأحمر لحرس الحدود، ونحن نقف صامدین حتى الموت بإرادة قوية لضمان أمن الشعب.

يذكر أن جماعة ما يسمى بـ "جيش العدل" الارهابية، تبنت في بيان لها، المسؤولية عن هذا الهجوم الارهابي.

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