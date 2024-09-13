الرئیس بزشکیان یصف الوحدة والتماسک محورا رئیسیا لزیارته الى العراق

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان، بمطار مهراباد الدولي في طهران مساء اليوم عائدا من بغداد؛ بعد زيارة استغرقت 3 ايام الى الجمهورية العراقية.

وفي معرض الاشارة الى انجازات الزيارة، لفت الرئيس الايراني الى محادثاته بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية، مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان والقضاء العرقيين مضافا الى عدد من قادة الاحزاب والتيارات السياسية في هذا البلد؛ حيث استعرض الوفد الايراني والجانب العراقي النقاط والقضايا التي تهم البلدين.

كما اشار الى توقيع 14 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي؛ مؤكدا في الوقت نفسه بان الجانب الاهم في هذا الخصوص يعود الى الاتفاق على اعتماد لغة مشتركة وتشكيل فريق يضم مسؤولين عراقيين وايرانيين لاعداد خطط ستراتيجية مشتركة وطويلة الامد، ليتم توقيعها خلال الزيارات اللاحقة.

الرئيس بزشكيان تحدث ايضا حول لقائه مع الرعايا الايرانيين المقيمين في العراق، وقال : انني استمعت الى مطالبهم، وقد كُلف وزير الاقتصاد بمتابعة تلك القضايا وحلها؛ كما جرى الحديث عن الاجراءات الكفيلة بتسهيل المتبادلة بين شعبي البلدين، وايضا مع الدول الجارة الاخرى، في ضوء السياسات العريضة المحددة من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وفي اشارة الى زيارته للبصرة، صرح الرئيس بزشكيان انه تم التباحث حول مشروع شلمجة – البصرة للسكك الحديد، وتقرر على اثره متابعة هذا المشروع من قبل البلدين.

وخلص الرئيس الايراني الى القول : نحن عقدنا لقاءات جيدة في العراق، وخلال كلمتي امام اجتماع النخب والوجهاء بمحافظة البصرة، تم التركيز على اهمية التآزر والتماسك، واعتماد لغة ورؤية مشتركة من قبل الجانبين.

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