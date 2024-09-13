إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة هجوم ميرجاوة الإرهابي
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طالب السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مجلس الأمن الدولي بإدانة العمل الإرهابي البغيض الذي قام به ما يسمى بـ "جيش العدل" في مدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران واتخاذ الإجراءات المناسبة.
واستشهد 3 عناصر من قوى الامن الداخلي الايراني في هجوم ارهابي بمدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
واعلن المدعي العام في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان إن 3 عناصر قوى الامن الداخلي استشهدوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه اثر هجوم ارهابي شنه إرهابيون من زمرة "جيش العدل".