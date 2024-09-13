بيت



سياسة ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ٢٣:٣٨:٥٥

إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة هجوم ميرجاوة الإرهابي

طالب السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مجلس الأمن الدولي بإدانة العمل الإرهابي البغيض الذي قام به ما يسمى بـ "جيش العدل" في مدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران واتخاذ الإجراءات المناسبة.