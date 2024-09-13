طهران تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف زوار كربلاء في أفغانستان

وقدم كنعاني العزاء والمواساة الى شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف المرحبين بزوار الامام الحسين عليه السلام القادمين من كربلاء المقدسة في ولاية غور الافغانية، سائلا الباري عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى؛ كما عبر عن ادانته الشديدة لهذا الاجرام الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

واذ اكد دعمه للاجراءات التي تتخذه الجهات المعنية في مواجهة الارهاب، دعا كنعاني الى اجراءات عاجلة من اجل معاقبة القائمين على هذه الجريمة.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان، مسؤوليته عن هجوم استهدف مدنيين وسط البلاد؛ فيما أعلنت حكومة طالبان استشهاد مدنيين برصاص مسلحين.

وجاء في بيان داعش الارهابي عبر قناته في تليغرام، أن عناصره "قتلوا 15 شيعيا وأصابوا 6 آخرين" في هجوم بوسط أفغانستان.

الى ذلك افادت وكالة "طلوع نيوز" الإخبارية المحلية، نقلا عن مصادر، أن حصيلة الشهداء اثر هذا الحادث الارهابي، بلغت 14 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحايا كانوا متجمعين للترحيب بزوار عائدين من مدينة كربلاء المقدسة في العراق.

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