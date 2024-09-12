بزشكيان يزور مرقدي الامام الحسين (ع) وأبي الفضل العباس (ع)

كان الرئيس بزشكيان قد زار مرقد امير المؤمنين علي (ع) في النجف الاشرف مساء الخميس قبل توجهه الى كربلاء.

وقام الرئيس الايراني بزيارة الى اقليم كردستان العراق صباح الخميس حيث اجتماع بكبار المسؤولين في اربيل والسليمانية، للبحث في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وبدا الرئيس بزشكيان زيارته الى العراق صباح الاربعاء حيث زار مكان استشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي ومن ثم جرت مراسم استقبال رسمية له من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

واجرى الرئيس الايراني محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى والتقى الرئيس عبداللطيف رشيد وكذلك نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي والسيد عمار الحكيم وقادة واعضاء الاطار التنسيقي.

وفي صباح الجمعة، اليوم الثالث من زيارته إلى العراق، سيتوجه بزشكيان إلى البصرة حيث سيطلع عن كثب على بعض مشاريع الشركات الإيرانية فيها.

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