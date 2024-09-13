بوتين: ننتظر زيارة بزشكيان لتوقيع اتفاق جديد للتعاون الاستراتيجي

وأضاف بوتين خلال لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في بطرسبورغ الخميس: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران خلال النصف الأول من هذا العام بنحو 10%".

وقال: "تنتظر روسيا الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان) في زيارة مكرّسة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الجديد بين موسكو وطهران".

وأشاد بوتين بالعلاقات بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن "الفضل في ذلك يعود لجهود قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي".

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية طابعا وديا، وكل هذا في معظمه يأتي بدعم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي".

وتابع: "كما قلت في المحادثة الهاتفية مع الرئيس المنتخب بزشكيان، سنكون سعداء برؤيته في روسيا بزيارة يتم في إطارها توقيع اتفاق كبير جديد بين البلدين".

وأضاف: "يهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأعتقد أننا سنبحث هذه الفرصة خلال لقائنا الرئيس الإيراني في قازان" عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، نقل أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني تحيات قائد الثورة الاسلامية الى الرئيس الروسي بوتين.

وفي إشارة إلى بدء مهام الحكومة الايرانية الجديدة، أكد أحمديان أن نهج تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي سيستمر في عهد حكومة السيد بزشكيان.

واستعرض ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي آخر تطورات العلاقات بين طهران وموسكو في الأبعاد الثنائية، فضلا عن تعاون البلدين في المحافل الدولية.

وزار احمديان، سان بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع كبار المسؤولين الامنيين في الدول الاعضاء بمجموعة البريكس.

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