بزشكيان يتحدث باللغة الكردية حول العلاقات مع كردستان العراق

وقال بزشكيان متحدثاً باللغة الكردية لمراسل شبكة "رووداو" في بغداد عقب اجتماعه مع نظيره العراقي "عبد اللطيف رشيد" اليوم الأربعاء إن العلاقات بين كردستان وإيران جيدة وسنعمل على تعزيزها.

وفي رده على سؤال حول رسالته إلى مواطني العراق ومنطقة كردستان، عبرّ الرئيس بزشكيان عن "محبته" لهم، منوّهاً إلى أن برنامجه يتضمن زيارة كردستان العراق.

وحول القضايا التي يركز عليها خلال مباحثاته، أشار إلى أنها ستشمل "جميع القضايا الأمنية والسياسية والعلمية والثقافية".

ووصل الرئيس بزشكيان صباح اليوم إلى بغداد في مستهل زيارة إلى العراق تستغرق 3 أيام وتشهد التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات أمنية واقتصادية.

وكان في استقبال بزشكيان بمطار بغداد الدولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

من جهته، قال القنصل الإيراني في أربيل، نصر الله رشنودي، لشبكة رووداو الإعلامية أن زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى أربيل تأتي تلبية لدعوة من رئيس اقليم كردستان نيجيروان بارزاني الذي أسهمت زياراته إلى إيران في تحسين علاقات الجمهورية الإسلامية مع الإقليم.

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