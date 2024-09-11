الرئیس بزشکیان یتوجه الى العراق

وفي تصريحات للمراسلين قبيل توجهه الى العراق قال الرئيس بزشكيان انه وبناء على السياسات التي تم إعلانها من قبل وكذلك السياسة التي أعلنها قائد الثورة الاسلامية المبنية على تعزيز العلاقات مع جيراننا وخاصة العراق الذي كانت له علاقات كثيرة معنا منذ الماضي وهو صديقنا المسلم وهي الجارة والشريك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وهي مركز العلوم والثقافة الإسلامية، ومنها نشأ رجال الدين .

ولفت الى انه من الطبيعي أن تكون أول رحلة خارجية للحكومة الـ14 إلى بلد الصديق والشقيق االعراق وقال : يمكن أن يكون لدينا العديد من أوجه التعاون مع العراق، وقد تم إعداد الاتفاقيات للتوقيع عليها .

وفيما ثمّن الجهود التي بذلها العراق حكومة وشعبا في الأربعين قال : خلال هذه الزيارة سنلتقي بكبار المسؤولين العراقيين في بغداد، وسنزور النجف وكربلاء.

ولفت الى انه سيزور النجف وكربلاء والبصرة ومن ثم أربيل والسليمانية وقال : أتصور بأنها ستكون رحلة جيدة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية

وختم تصريحاته بالقول: أتمنى أن تكون بيننا وبين الدول الإسلامية والتي بداناها من العراق، علاقة طيبة وصادقة وأخوية، وأن نزيل المشاكل التي قد تكون موجودة في هذا المجال إن شاء الله.

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