في رسالة لنظيره السعودي.. وزير الداخلية يتطلع الى توسيع العلاقات البناءة بين طهران والرياض

وهنأ وزير داخلية السعودية، مؤمني على تسلمه حقيبة الداخلية في الحكومة الايرانية الـ 14 برئاسة الدكتور مسعود بزشكيان؛ متمنيا له بالموفقية في اداء مهامه الجديدة.

وكتب بن عبد العزيز في رسالة التهنئة الى وزير الداخلية الايراني الجديد : اتمنى لهذا البلد الشقيق، بمزيد من الموفقية والرقي والازدهار.

وفي المقابل، كتب مؤمني الى وزير الداخلية السعودي : انني اتطلع، نظرا للظروف الراهنة ووفقا لاسس التعاون البناء، الى توسيع العلاقات بين طهران والرياض اكثر فاكثر.

endNewsMessage1